Casal abandona corpo de idoso em frente a hospital no ES

Um corpo de um idoso foi abandonado em um hospital no bairro Olaria, em Vila Velha, na última segunda-feira (3).

Um médico relatou aos militares que um casal havia chegado ao hospital e solicitado uma cadeira de rodas para transportar o idoso. Entretanto, durante o atendimento, foi constatado que ele já estava sem vida havia algumas horas.

Ao voltar para colher informações sobre o idoso, o médico foi informado de que o casal havia ido embora sem deixar um telefone para contato.

A Polícia Civil foi acionada e encaminhou o corpo para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para a realização da necropsia.

O caso será investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

Leia também: Jovem é agredida e estuprada pelo ex namorado no ES

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui