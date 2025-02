Mãe é presa em flagrante após vender filho recém nascido no ES

Uma mulher de 31 anos foi presa em Guarapari na manhã deste sábado (1º), suspeita de vender o filho, um recém-nascido de oito dias. Ela pode responder pelos crimes de falsidade ideológica e por entregar “filho a terceiro, mediante pagamento ou recompensa”, conforme apontou a polícia mineira.

A mãe da criança foi localizada no Espírito Santo após duas mulheres serem presas, suspeitas de tráfico de pessoas, em Minas Gerais, na última quinta-feira (30).

A mãe do bebê informou que conheceu a suspeita por meio das redes sociais em 2024 e que, no dia 21 de janeiro de 2025, a mulher viajou até o Espírito Santo para acompanhar o parto.

Cinco dias após o nascimento, as mulheres foram até um cartório para registrar a criança e emitir um documento de autorização para que o recém-nascido viajasse até Minas Gerais. O valor pago pelo bebê não foi divulgado.

A Polícia Civil informou que a mãe foi conduzida à Delegacia Regional de Guarapari e autuada em flagrante por falsidade ideológica e por prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante pagamento ou recompensa. Após os procedimentos de praxe, ela foi encaminhada ao sistema prisional.

Uma das suspeitas presas em Minas Gerais vinha sendo monitorada pela polícia desde 2024, quando foi detida em posse de outro recém-nascido. Na ocasião, ela foi indiciada por tráfico de pessoas, entretanto respondia em liberdade.

