Cachoeiro: ações promovem fortalecimento de segurança alimentar

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim tem promovido ações com vista ao fortalecimento da segurança alimentar. Dessa forma, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e a Compra Direta de Alimentos (CDA) tem sido iniciativas que garantem renda aos produtores rurais e fornecem alimentos saudáveis às famílias em situação de vulnerabilidade.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma iniciativa do governo federal que compra alimentos da agricultura familiar com o objetivo de reduzir a insegurança alimentar e promover o desenvolvimento local. Para que um município participe, o prefeito deve enviar um ofício solicitando a adesão ao programa.

A Compra Direta de Alimentos (CDA) é um programa estadual do Espírito Santo que busca fortalecer a agricultura familiar e garantir a distribuição de alimentos saudáveis para quem mais precisa.

Os principais objetivos do CDA são:

Para participar, os agricultores familiares devem procurar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Já as famílias que desejam receber os alimentos podem se cadastrar no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), atendendo aos seguintes critérios:

A secretária de Desenvolvimento Social, Norma Ayub, destaca a importância dessas iniciativas para o município.

“O PAA e o CDA são fundamentais para garantir a segurança alimentar das famílias mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, valorizam o trabalho dos nossos agricultores familiares. Nosso compromisso é continuar fortalecendo essas políticas e ampliar o atendimento a quem mais precisa”, afirmou.

Leia também: Obras de macrodrenagem em cidade do Sul do ES entram em nova fase

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui