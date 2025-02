Cachoeiro adota medidas de conscientização sobre celulares nas escolas

A Secretaria Municipal de Educação (SEME) de Cachoeiro de Itapemirim anunciou que irá adotar uma abordagem de conscientização em relação à nova lei federal 15.100/2025, sancionada pelo presidente da República, que proíbe o uso de celulares nas escolas. A escola implementará a medida de maneira orientativa. A ênfase estará no diálogo entre escolas, famílias e estudantes, para limitar a distração dos alunos e promover um ambiente mais focado.

Segundo a Seme, as unidades educacionais da rede municipal terão autonomia para decidir, juntamente com os familiares e alunos, as formas mais adequadas para o armazenamento e controle do uso dos dispositivos eletrônicos dentro das escolas. A secretaria enfatiza que dará prioridade à conscientização e contará com a colaboração das famílias para que os celulares sejam deixados em casa, sem aplicar penalidades severas

Leia também: Aulas na Rede Estadual têm início na próxima terça-feira (4)

Em caso de uso inadequado dos celulares, a SEME esclareceu que não haverá punições, mas sim advertências, sempre com foco na conscientização e no diálogo.

“A nossa principal missão é educar para a convivência e o respeito às regras, e com a nova lei que proíbe o uso de celulares nas escolas, nossa estratégia será de orientação e parceria com as famílias. Vamos trabalhar para que os alunos compreendam a importância de se manter focados nas atividades escolares, sem penalizar ninguém”, afirmou Celeida Chamão, secretária municipal de Educação.

Com esta abordagem, a SEME espera que a implementação da lei ocorra de forma tranquila e eficaz, respeitando as particularidades de cada comunidade escolar e promovendo um ambiente mais propício para o aprendizado