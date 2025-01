Aulas na Rede Estadual têm início na próxima terça-feira (4)

Com o fim das férias escolares, na próxima terça-feira (4), aproximadamente 190 mil alunos da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo retornarão às aulas, marcando o início do ano letivo de 2025 em cerca de 400 escolas espalhadas pelo Estado.

Para tornar esse retorno ainda mais atrativo, o Governo do Estado investe na ampliação de programas educacionais e na modernização da rede de ensino.

Uma das principais novidades é a expansão das escolas em tempo integral. A partir deste ano, mais 30 escolas adotarão esse modelo, totalizando 214 unidades que oferecem uma carga horária ampliada. Com a concepção de educação integral, essa modalidade busca aprimorar o aprendizado e fortalecer o desenvolvimento dos estudantes, oferecendo uma formação mais completa.

Outra iniciativa que ganha força neste ano letivo é o programa Escola do Futuro. Voltado para a inovação e a experimentação digital, esse programa certifica escolas que utilizam tecnologia como ferramenta para potencializar a aprendizagem. Em 2025, mais 35 unidades serão certificadas, elevando para 50 o total de Escolas do Futuro distribuídas por 38 municípios capixabas. Com essa ampliação, a certificação agora abrange instituições dos municípios de toda a Região Metropolitana da Grande Vitória, além de incluir novas unidades no interior do Estado.

Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também iniciam o ano letivo com novidades. A modalidade EJA Profissional oferece cursos de qualificação integrados ao Ensino Médio, proporcionando aos alunos a oportunidade de desenvolver habilidades técnicas enquanto concluem sua formação acadêmica. Entre os cursos disponíveis, estão Assistente em Logística, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Administrativo, Assistente de Manutenção e Suporte de Computadores, Cuidador de Idosos, entre outros.