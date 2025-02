Cachoeiro: Agersa amplia horário de atendimento ao público

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa) informou que passará a funcionar em novo horário a partir desta terça-feira (4). A Ouvidoria da agência reguladora atenderá o público presencialmente, por telefone e via WhatsApp das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

De acordo com o diretor-presidente do órgão regulador, Vilson Carlos Gomes Coelho, a mudança segue o decreto publicado no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (3). A ampliação do horário de atendimento busca oferecer mais comodidade à população, garantindo um suporte eficiente para eventuais demandas relacionadas aos serviços públicos regulados pela agência.

A sede da Agersa está localizada na Rua Professor Quintiliano Azevedo, 31, no bairro Guandu. Os cidadãos que precisarem entrar em contato com a Ouvidoria da agência podem utilizar os canais de atendimento disponíveis.

Informações:

Telefone gratuito: 0800 283 4048

Telefone fixo: (28) 3199-1615

WhatsApp: (28) 99917-3262

