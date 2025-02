Cachoeiro: aprovados em concurso da prefeitura apresentam documentação

Nesta segunda-feira (10), 350 candidatos aprovados no concurso público da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim se apresentaram com a documentação necessária e iniciaram o processo de ingresso no serviço público municipal.

A convocação acontece logo no início da gestão, destacando o empenho da atual administração em honrar seus compromissos com a população e com os servidores públicos.

Leia também: Construção de Unidade de Saúde avança em Ibitirama

O secretário municipal de Administração, Amós Marcelino, ressaltou a importância dessa convocação. “A austeridade e a boa gestão com as contas públicas nos permitiram dar esse passo tão importante para a nossa cidade. Em apenas um mês de gestão, conseguimos garantir que os aprovados no concurso assumam seus postos, cumprindo o compromisso da Prefeitura com a transparência e a eficiência na administração pública”, afirmou.

Agilidade na gestão

O prefeito em exercício, Júnior Corrêa, também destacou a agilidade da gestão. “Ficamos muito satisfeitos em ver a concretização dessa convocação, que é fruto do trabalho sério e responsável que estamos desenvolvendo na Prefeitura. Cumprir com a palavra e dar posse aos aprovados tão rapidamente é um reflexo da nossa prioridade em assegurar a qualidade do serviço público e atender à demanda da população”, declarou.

Em licença médica para tratamento ocular, o prefeito Theodorico Ferraço, que liderou o planejamento desse processo, também enviou uma mensagem importante. “Antes de pedir licença, determinei o chamamento dos aprovados no concurso e também do cadastro de reserva, que será realizado nos próximos dias. Essa é a nossa forma de demonstrar respeito aos recursos públicos e compromisso com os servidores aprovados, garantindo que o Poder Público Municipal conte com profissionais capacitados para atender à população de Cachoeiro”, afirmou Ferraço.

A convocação dos aprovados no concurso é um marco para o município e evidencia a seriedade com que a gestão pública tem tratado as questões financeiras e administrativas.