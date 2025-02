Construção de Unidade de Saúde avança em Ibitirama

A construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) da sede de Ibitirama segue em ritmo acelerado. Nesse sentido, a estrutura já começa a tomar forma, com o levantamento das paredes.

Com 500 metros quadrados de área, a unidade contará com 21 salas para melhor atender a população. O investimento total é de aproximadamente R$ 2,4 milhões, viabilizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Ibitirama e o Governo do Estado.

Leia também: Marataízes: semana começa movimentada para a melhor idade

A nova UBS promete ampliar e qualificar os serviços de saúde no município, garantindo mais conforto e eficiência no atendimento à comunidade.

A expectativa, de acordo com a gestão municipal de Ibitirama, é a de que a obra seja concluída em breve, beneficiando milhares de moradores com uma estrutura moderna e bem equipada.