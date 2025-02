Cachoeiro: concursados poderão entregar documentos por meio digital

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), realizou um treinamento introdutório. Este foi voltado para os servidores responsáveis pela recepção on-line de documentos dos candidatos aprovados no concurso público para cadastro de reserva. O objetivo dessa inovação é otimizar o tempo e os serviços administrativos. Isso proporciona maior agilidade e eficiência no processo de cadastramento dos novos servidores.

Vantagens do Novo Sistema

A implementação do sistema digital de recepção de documentos oferece diversos benefícios, entre eles a redução da necessidade de deslocamento dos candidatos. Especialmente para aqueles que residem em outras cidades ou estados, essa modernização torna o processo mais acessível e conveniente, garantindo mais comodidade aos aprovados.

Além disso, a digitalização facilita a tramitação documental. Ela permite que os servidores acompanhem todas as etapas do processo, desde a submissão inicial até a conclusão dos trâmites necessários. O sistema também assegura maior transparência e segurança. Os documentos são integrados à pasta funcional digital dos servidores após o registro e os exames médicos, conforme as instruções do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Avanço Tecnológico na Gestão Pública

Essa inovação foi idealizada pela equipe de Tecnologia da Informação da Prefeitura e aprovada pelo secretário de Administração, Amós Marcelino. O novo sistema visa reduzir a burocracia, acelerar os trâmites administrativos e garantir maior eficiência na gestão pública. O treinamento foi conduzido pela Coordenadoria Executiva de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes (CT.I.). Ele apresentou as funcionalidades do sistema e destacou a importância da Carteira Funcional Digital do servidor.

Amós Martins Marcelino, secretário municipal de Administração, ressaltou a importância da digitalização: “A digitalização da recepção de documentos dos concursados é um avanço fundamental para modernizar e tornar a administração pública mais eficiente. Com essa inovação, conseguimos reduzir a burocracia, agilizar os processos e proporcionar mais comodidade aos novos servidores.”