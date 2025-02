Cachoeiro e Sebrae firmam parceria para fortalecer microempreendedores

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) se reuniu com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae) – Regional Cachoeiro, para firmar parcerias que aumentem a participação dos pequenos negócios na economia local.

O secretário municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Parraro Scherrer, reuniu sua equipe técnica com o analista Thiago Martins Costa, representante da Coordenadoria Regional do Sebrae, com o objetivo de atuar no fortalecimento do empreendedorismo e formalização da economia cachoeirense por meio de parcerias e programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo e incentivo à qualificação empreendedora.

No encontro, o munícipio assumiu compromissos junto ao Sebrae de colaborar neste processo de promover ocupação e renda por meio do empreendedorismo, aumentar a participação dos pequenos negócios no município, incentivar o empreendedor do futuro elevando a competitividade e produtividade dos pequenos negócios.

