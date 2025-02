Carnavô 2025: Folia da melhor idade acontece nesta sexta em Cachoeiro

A alegria e a tradição do Carnaval tomarão conta do Circo da Cultura, na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio, nesta sexta-feira (28), a partir das 9h, com a realização do Carnavô 2025.

O evento, que celebra a folia e o bem-estar da melhor idade é uma iniciativa do Centro de Convivência Vovó Matilde em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Com muito brilho, marchinhas e diversão garantida, os idosos de Cachoeiro terão a oportunidade de reviver a magia do carnaval em um ambiente preparado especialmente para eles. A programação promete momentos de alegria, integração e muitas surpresas.

O Carnavô 2025 reforça o compromisso do município em proporcionar qualidade de vida e valorização social para a população da terceira idade, promovendo atividades que estimulam o convívio e fortalecem laços comunitários, garantindo momentos inesquecíveis de pura animação.

