Cachoeiro: inscrições para Concurso de Marchinhas vão até segunda (10)

As inscrições para o Concurso de Marchinhas de 2025 em Cachoeiro de Itapemirim estão abertas até a próxima segunda-feira (10). A realização é do Espaço Cultural Casa Carmô e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), com o apoio da produtora Palmas Produções.

O concurso “E a Carmô?”, faz parte do projeto CarnaCarmô – Invadindo a Capital Secreta, contemplado pelo edital da Lei Rubem Braga, realizado pela Semcult, que propõe valorizar a tradição das marchinhas de carnaval em Cachoeiro de Itapemirim.

Além disso, traz também a personalidade que leva o nome do espaço cultural Casa Carmô, Carmosina Braga, irmã dos escritores Rubem Braga e Newton Braga. Ela foi a primeira mulher a dirigir um automóvel em Cachoeiro.

O edital, os formulários e a inscrição estão no link: https://docs.google.com/forms/d/1AX_O4UODTCHY2tIxeI28ADo_wmCRkKgUszarvUFLgeI/edit. Os artistas inscritos serão avaliados e cinco passarão para a fase final, que acontecerá na Praça de Fátima, no dia 22 deste mês, às 18h.