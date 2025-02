Campeonato Brasileiro de Parapente: Alfredo Chaves irá sediar 1ª etapa

Alfredo Chaves segue consolidando sua posição como um dos principais destinos para a prática do voo livre no Brasil. Entre os dias 16 e 18 de maio de 2025, o município sediará, em Cachoeira Alta, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente Classe Sport, um evento de grande relevância para o turismo e o esporte na região.

A rampa natural de voo livre de Cachoeira Alta é uma das mais procurada no Estado para prática do esporte, já que tem condições privilegiadas para a prática do voo livre.

Com uma premiação total de R$ 20 mil, o campeonato terá a chancela da Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL), da Federação Capixaba de Voo Livre (FCVL), da Associação de Voo Livre de Alfredo Chaves (AVLA) e da Federação de Aerodesporto Internacional (FAI), garantindo um alto padrão técnico e reconhecimento global.

“Essa conquista é fruto da articulação da Prefeitura de Alfredo Chaves, que demonstrou total empenho para trazer a competição ao município. O evento reforça a vocação da cidade para o turismo de aventura, atraindo pilotos de diversas partes do Brasil e do mundo”, destaca o instrutor e organizador do evento, Rodolpho Cavalini.

Alfredo Chaves já é reconhecida internacionalmente pelas condições privilegiadas para a prática do voo livre, com infraestrutura de qualidade e cenários deslumbrantes. Além disso, sua localização estratégica, com fácil acesso à Capital do Estado e às belas praias do Espírito Santo, torna o destino ainda mais atrativo para competidores e visitantes.

“O público pode esperar dias de muita emoção e adrenalina nos céus de Alfredo Chaves, consolidando o município como referência nacional no voo livre. A cidade se prepara para receber atletas e turistas com toda a estrutura necessária para um evento inesquecível”, destaca o prefeito Hugo Luiz.

A vila de Cachoeira Alta fica a 6km da sede municipal e no local há pousadas para quem pretende de acomodar com conforto durante o evento.

Leia também: Histórico! Rio Branco-VN elimina Amazonas e segue na Copa do Brasil