Cachoeiro receberá testes rápidos para diagnóstico de dengue

A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim anunciou que o município está previsto para receber testes rápidos destinados ao diagnóstico de dengue. No entanto, até o momento, o quantitativo exato de testes disponíveis ainda não foi oficialmente comunicado, o que impede a definição de questões relacionadas à logística, distribuição nos territórios e ao protocolo de uso específico.

Os testes rápidos são ferramentas diagnósticas de apoio, indicadas para situações que exigem uma diferenciação clínica rápida. Seu uso é restrito aos profissionais de saúde e deve ser prescrito após avaliação médica, em casos específicos. Vale destacar que o exame laboratorial completo, como a análise de sangue, continua sendo o método de referência, pois permite identificar o tipo de vírus circulante, o que é essencial para aprimorar as estratégias de vigilância epidemiológica.

As arboviroses, que incluem dengue, zika, chikungunya e oropouche, apresentam sintomas semelhantes, como febre, dores no corpo, erupções cutâneas e fadiga. A dengue, zika e chikungunya são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, enquanto o vírus oropouche é transmitido pelo mosquito Culicoides paraensis (maruim). Essa semelhança de sintomas torna ainda mais fundamental a utilização de métodos diagnósticos precisos, garantindo o tratamento adequado para cada caso.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro reforça a importância das ações de prevenção, que incluem a eliminação de criadouros de mosquitos, o uso de repelentes e a busca imediata por orientação médica ao surgirem os primeiros sintomas.

A pasta permanece atenta às informações e orientações técnicas, para garantir o uso correto dos recursos destinados à saúde pública. Mais detalhes sobre a logística de distribuição e o protocolo de uso dos testes rápidos serão divulgados assim que as informações forem oficialmente definidas.

A população também é orientada a continuar acompanhando os comunicados oficiais da Prefeitura de Cachoeiro, que fornecerão atualizações conforme a chegada dos testes e o planejamento das ações de combate às arboviroses.

