Notaer passa a ter nova sede e aeronave; veja

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, nesta sexta-feira (31), a nova sede administrativa do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER), ligado à Secretaria da Casa Militar (SCM). Na ocasião, uma nova aeronave foi incorporada à frota do NOTAER – que completa 33 anos de serviços prestados à população do Espírito Santo. O helicóptero, modelo H130 da linha Airbus, vai reforçar a capacidade de resposta do Núcleo nas missões de Segurança Pública, Voos Aeromédicos e de Defesa Civil em todo o solo capixaba.

“Estamos fazendo os maiores investimentos da história da Segurança Pública deste Estado. Os resultados podem ser vistos na queda dos índices de criminalidade ano após ano. Inauguramos a nova sede administrativa do NOTAER para dar melhores condições de trabalho aos nossos profissionais. A nova aeronave vai reforçar a frota e deve ser mais utilizada no transporte de pacientes e na captação de órgãos, trazendo mais agilidade e ajudando a salvar vidas. Também servirá para operações da área da Segurança Pública para que a gente possa seguir melhorando nossos indicadores e colocar o Estado entre os mais seguros do País”, afirmou o governador.

O secretário-chefe da Casa Militar, coronel Jocarly Aguiar, destacou que o Núcleo recebeu mais de R$ 60 milhões em investimentos nos últimos anos. “Ao longo das últimas décadas foram adquiridas novas aeronaves, no entanto, a estrutura predial se manteve praticamente a mesma, não comportando a complexidade do serviço. Por isso, a construção de uma nova sede que pudesse organizar toda estrutura do NOTAER precisava se tornar realidade. Hoje estamos inaugurando a nova sede, com um prédio moderno e funcional, para que possamos fazer todos os treinamentos e tantas outras atividades”, pontuou.

Defesa da Vida

A construção da sede administrativa faz parte de um conjunto de intervenções do Governo do Estado para melhoria da estrutura do NOTAER, no âmbito do programa Estado Presente em Defesa da Vida. Estão em andamento as obras de ampliação do hangar de aeronaves e a reforma e ampliação do pátio. O investimento total é de R$ 7,5 milhões e a previsão de entrega de ambas as estruturas é no segundo semestre deste ano.

O H130, fabricado pela Airbus Helicopters, é um helicóptero monoturbina leve de última geração. Apesar de tecnologicamente avançado, sua filosofia operacional é semelhante aos modelos Esquilo / H125 empregados há mais de três décadas pelo NOTAER, o que reduz significativamente o tempo de adaptação de pilotos, mecânicos e operadores aerotáticos do NOTAER, que já estão aptos a empregar o equipamento em favor da sociedade. A aeronave tem capacidade de transporte de cinco passageiros e dois pilotos.

Harpia 9

A aquisição do Harpia 9 aumenta qualitativa e quantitativamente a capacidade de resposta e eficiência operacional do NOTAER, garantindo maior segurança, agilidade e excelência nos serviços prestados à população do Espírito Santo.

Durante o evento, o governador Renato Casagrande também realizou a entrega de três ambulâncias de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192. Os veículos foram remetidos ao Estado pelo Ministério da Saúde, por meio de Termo de Doação com a Secretaria da Saúde (Sesa) no valor de R$ 867 mil.

As ambulâncias fazem parte da renovação da frota do Samu realizada ao longo do ano passado. Cada veículo conta com ressuscitador manual, circuito de ventilação mecânica, monitor-desfibrilador, cardioversor, entre outros equipamentos para atendimento a pacientes em situação mais grave.

“Essas ambulâncias vão reforçar a Rede de Urgência e Emergência que já atua com muita eficiência em nosso Estado. Em todo o ano passado, foram realizadas muitas operações de transporte de órgãos junto com o NOTAER e ainda 111 operações de salvamento do Samu utilizando as aeronaves. É um trabalho de parceria importante que representa vidas salvas”, comentou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.