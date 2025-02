Cachoeiro: Saúde apresenta resultados do 3º quadrimestre de 2024

Nesta terça-feira (18), a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim realizou a apresentação do 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) de 2024, na Câmara Municipal, abrangendo as atividades desenvolvidas entre setembro e dezembro. O documento oferece uma visão abrangente das ações realizadas, dos recursos aplicados e dos indicadores de desempenho na área da saúde pública.

O levantamento mostrou que a produção de atendimentos ambulatoriais manteve-se constante em relação ao quadrimestre anterior. Na Atenção Primária, o município alcançou uma cobertura de 113,36% da população, reflexo do crescimento das equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), ampliando a capacidade de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Na área de imunização, Cachoeiro de Itapemirim obteve destaque na Campanha de Multivacinação, conquistando a primeira posição no Espírito Santo em número de doses administradas durante o Dia D. A ampliação do horário de funcionamento da sala de vacina da Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu” para os sábados aumentou significativamente o acesso da população às vacinas.

As campanhas de conscientização também tiveram papel de destaque. No Outubro Rosa, as UBSs promoveram atividades educativas, exames preventivos e rodas de conversa para a prevenção do câncer de mama. Já no Novembro Azul, voltado à saúde masculina, houve oferta de consultas, palestras e exames como o antígeno prostático específico (PSA).

Outro avanço foi a entrega da nova sede do Centro de Referência em Infectologia (Crias), com estrutura modernizada para acolher pacientes com mais conforto e eficiência. A unidade oferece diagnóstico rápido para HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), com início imediato do tratamento em caso de resultado positivo.

No campo financeiro, o Fundo Municipal de Saúde apresentou receitas totais de R$ 485,7 milhões, oriundas de impostos municipais e transferências constitucionais. Do total arrecadado, 20,02% foram aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde, superando o percentual mínimo exigido pela legislação vigente.

O 3º RDQA evidencia o compromisso da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim com a transparência na aplicação de recursos públicos e com a melhoria contínua dos serviços de saúde, reforçando as estratégias para atender às necessidades da população.

Leia também: Evento de Carnaval inclusivo acontece em Cachoeiro no sábado (22)