Cachoeiro: Senai abre vagas gratuitas de qualificação profissional

Em um mercado cada vez mais competitivo, estar atualizado e qualificado faz toda a diferença para conquistar novas oportunidades ou se reposicionar profissionalmente. Atento a essa realidade, o Senai ES está oferecendo, por meio do Programa Acelera Senai, 4 mil vagas para qualificação profissional de forma gratuita em todo o Estado. As inscrições já estão abertas no site do Senai ES.

Anteriormente conhecido como “Qualifica Senai”, o programa é voltado às pessoas de baixa renda, com oportunidades distribuídas entre os municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. Os cursos de formação inicial e continuada têm curta duração e acontecem na modalidade de Ensino à Distância (EaD) com alguns encontros presenciais por semana.

O início das aulas irá depender da unidade e do curso escolhido, onde os alunos poderão escolher entre as mais de 20 áreas de atuação, como: assistente de logística, classificação de rochas ornamentais, controlador e programador da produção, eletricista veicular, instalação de sistemas fotovoltaicos, instalador hidráulico, manutenção corretiva de máquinas e equipamentos industriais, montador de veículos automotores e muito mais.

O diretor regional do Senai ES e superintendente do Sesi ES, Geferson Luiz dos Santos, ressalta que a iniciativa é muito valiosa para a construção de um Estado mais produtivo e justo em oportunidades, alinhando mão de obra às necessidades dos setores industriais.

“O Senai possui uma sólida trajetória de tradição e excelência quando o assunto é educação profissional. Quando voltamos o nosso olhar para o futuro do trabalho e às necessidades do mercado, podemos, paralelamente, desenvolver e contribuir para o fomento de oportunidades para quem mais precisa”, afirma.

Senai ES como referência no mercado

A recente Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2022-2024 do Senai apontou que 83% dos alunos que concluíram cursos de qualificação profissional na instituição do Estado já estão inseridos no mercado. Dado acima da média nacional, de 71,7%.

As inscrições

No ato da inscrição, os candidatos devem acessar o link: https://conteudo.senaies.com.br/cursos-qualificacao, localizar o curso de Qualificação Profissional desejado e clicar em “Matricule-se”.

Vale lembrar que as inscrições estarão abertas até quatro dias antes da data de início dos cursos (até às 23h e 59min). Após esse período, o sistema não permitirá novas inscrições.