Cachoeiro terá 1º Carnapet na Praça Jerônimo Monteiro

Com a chegada do Carnaval, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, preparou uma novidade incrível para os foliões curtirem o Carnaval acompanhados de seus pets: o 1º CarnaPet Cachoeiro Pet Friendly. O evento acontecerá no dia 23 deste mês, às 15h30, na Praça Jerônimo Monteiro.

O 1º Carnapet de Cachoeiro promete muita animação. Será uma festa pensada especialmente para aqueles que gostam se divertir na companhia dos seus bichinhos de estimação. Haverá um desfile com premiação para as melhores fantasias.

As inscrições para a participação no evento vão até o dia 18. Os tutores têm que preencher gratuitamente o formulário no link: https://forms.gle/pVThByKzmnFaV7oW8. A secretária municipal de Cultura e Turismo, Larissa Patrão, comenta que o evento é mais uma oportunidade de diversão para quem não abre mão de momentos especiais com o pet.

“Essa é uma ação puramente recreativa e será um atrativo a mais para os tutores que adoram o Carnaval. A nossa expectativa é muito positiva para esse evento, que promete ser muito divertido, promovendo uma interação saudável entre pessoas e pets, de forma responsável e segura”, disse a secretária.

Leia também: ES: Pet Vida ganha 2º ciclo com Programa Estadual de Bem-Estar Animal