ES: Pet Vida ganha 2º ciclo com Programa Estadual de Bem-Estar Animal

No próximo domingo (09), o Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha, será palco do lançamento do 2º Ciclo do Programa Estadual de Bem-estar Animal, conhecido como Pet Vida.

Criado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), o programa tem como objetivo difundir e investir em ações e iniciativas de proteção e de bem-estar dos animais. Ao todo, serão mais de R$ 7 milhões que serão repassados aos municípios adesos ao programa.

O secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, destaca que o Pet Vida se diferencia por ser pioneiro no Brasil ao estabelecer uma cooperação entre municípios e a sociedade civil. “O objetivo é garantir a gestão integrada do bem-estar animal, alinhando aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Entre as iniciativas do programa, o suporte às campanhas de vacinação e a microchipagem de animais se destacam, permitindo melhor registro e suporte aos tutores que acolhem pets em risco”, ponderou o secretário.

Durante o primeiro ciclo, que se encerrou em 2024, o programa alcançou resultados significativos, com a adesão de 35 municípios capixabas. Foram realizados mais de 4 mil procedimentos de castração e a microchipagem de quase 5 mil animais, evidenciando a efetividade do programa, que obteve uma taxa de utilização e de sucesso de 82%. Estas ações têm contribuído para a saúde e o bem-estar dos cães e gatos vulneráveis nas comunidades.

Diversas atividades

O evento de lançamento contará com diversas atividades, incluindo vacinação antirrábica, atendimento clínico veterinário, e ação de adoção em parceria com organizações locais. Além disso, haverá atividades recreativas e sociais, como a de coleta de tampinhas e bazar beneficente, demonstrando o compromisso do programa com a sustentabilidade e a educação ambiental.

O destaque cultural do evento será a apresentação do Regional da Nair e da Unidos da Piedade, dentro da programação do projeto “Parque Aberto”, organizado pela Secretaria da Cultura (Secult), promovendo a integração entre cultura e proteção animal.

Atenção! Leve seu PET com o guia.

Serviço:

Onde? Parque Cultural Casa do Governador, Praia da Costa, Vila Velha

Que horas? Às 9h

Que dia? 09/02 (domingo)

Como faço para garantir a entrada? Inscreva-se no link:

Para outras informações, entre em contato no 27 99695-7298

Leia também: Por que animais domésticos são proibidos nos parques estaduais do ES?