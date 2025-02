Cachoeiro terá passeio ciclístico de Carnaval; confira programação

As atividades do esporte em Cachoeiro de Itapemirim não param. Depois do grande sucesso da Avenida de Lazer, agora o evento é para quem gosta de pedalar. No próximo dia 23 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), realizará o Passeio Ciclístico de Carnaval.

O evento, além de oferecer a prática esportiva, tem o objetivo de proporcionar aos cachoeirenses, o resgate das antigas marchinhas. É o esquenta do Carnaval, e como sugestão, os ciclistas podem participar fantasiados.

Além do passeio ciclístico, a Praça de Fátima receberá também no dia 23, a matinê de carnaval para a criançada se divertir ao som das antigas marchinhas de Carnaval.

E a programação não para por aí. Os pets também terão seu espaço na avenida, com a realização do 1º CarnaPet, organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo. “Esse é o esquenta de Carnaval que a Semesp está oferecendo às famílias cachoeirenses. Além de aproveitar as atividades da Avenida de Lazer, também teremos no dia 23, o passeio ciclístico e a matinê para as crianças. Teremos muitas atrações e diversão garantida para todo mundo”, comemora Rodolpho Maia, secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida.

As inscrições estão abertas no site da Prefeitura de Cachoeiro no link: https://www.cachoeiro.es.gov.br/esporte-lazer-e-qualidade-de-vida-semesp/passeio-ciclistico-de-carnaval/.

As 150 primeiras inscrições para o passeio ciclístico receberão uma camisa alusiva ao evento, e os participantes que realizarem a inscrição corretamente, concorrerão ao sorteio de uma bike novinha e terão um mês de academia grátis. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 28 99976-3762.

