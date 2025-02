Espírito Santo pode se tornar casa da Seleção Brasileira de Basquete

O diretor de Seleções da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Bruno Valentim, esteve no Espírito Santo, nesta sexta-feira (14), para visitar locais que possam abrigar períodos de treinamentos da Seleção Brasileira de Basquete, desde a base até o adulto.

Pela manhã, Valentim visitou as instalações do Sesc de Guarapari e, durante a tarde, esteve na Aest, localizada em Manguinhos, na Serra. As duas visitas foram acompanhadas por Rogério Machado, presidente da Federação Capixaba de Basquete (Fecaba) e por Luiz Felipe Azevedo, do Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf).

Entre as possibilidades futuras está, inclusive, a do Estado ser a casa da Seleção Brasileira de Basquete Masculino antes da disputa da Americup, a Copa América de Basquete, que acontece na Nicarágua, em agosto.

A primeira impressão de Valentim sobre os espaços foi positiva. Segundo ele, tanto o Sesc quanto a Aest teriam capacidade estrutural para recepcionar a delegação, que será formada por umas 30 pessoas, entre atletas, comissão técnica e demais staffs.

“As duas visitas que fizemos aqui no Espírito Santo foram excelentes, com grande potencial para abrigar as seleções. O Sesc já tem uma estrutura completa, com ginásio e acomodação, podendo ser feito todo o treinamento dentro do mesmo local. E a Aest, com a qualidade do clube, quadra e academia com boa estrutura, que também podemos aproveitar. Vejo com muito bons olhos uma parceria futura para seleções de base e também a adulta”, disse.

Caso o período de treinos se confirme, a previsão é que a Seleção Brasileira adulta desembarque no Espírito Santo no início de agosto e fique por, aproximadamente, 10 dias.

O presidente da Fecaba, Rogério Machado, também se mostrou satisfeito pela aprovação prévia da visita. “Nós somos parceiros da CBB de longa data e temos nos empenhado muito para que o Espírito Santo esteja sempre de portas abertas para receber as seleções e os campeonatos organizados pela Confederação. Espero que tenhamos boas notícias para a população capixaba e para os amantes do basquete em um futuro próximo”, frisou.

Definição

Bruno Valentim confirmou que o martelo sobre o local deste período de treinamentos da Seleção será batido em breve pela CBB. “Nós temos planos de ter uma parceria com o Espírito Santo em breve e acredito que o público capixaba pode ficar otimista. Sabemos que ainda faltam alguns detalhes, mas o importante é que isso já vem sendo desenvolvido a algum tempo e tem tudo para dar certo”, finalizou.

