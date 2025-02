Cachoeiro: Vereadores decidem composição das Comissões Permanentes

Na sessão ordinária desta terça-feira (4), a primeira do ano de 2025, os vereadores realizaram a escolha e votação das Comissões Parlamentares Permanentes que atuarão no biênio 2025-2026.

As comissões estudam e analisam projetos de lei, emendas e outras proposições, emitindo pareceres que auxiliam os demais vereadores na votação. Elas são responsáveis por fiscalizar o Poder Executivo e contribuir para a qualidade das leis.

Além das comissões, também foi eleito como Ouvidor da Mulher o vereador Delandi Macedo (PSDB). O cargo estava vago devido à licença da vereadora Renata Fiório (PP), que assumiu a Secretaria Municipal de Saúde.

“Agradeço imensamente a altivez, o desprendimento e o bom senso dos colegas vereadores na escolha e votação. Desejo que os trabalhos sejam conduzidos com sabedoria e que todos tenhamos um excelente mandato”, registrou Maitan (União Brasil), presidente da Casa.

Presidente: Sandro Irmão (PDT)

suplente: Alexandre de Itaoca (PSB)

Relator: Paulinho Careca (Podemos)

Suplente: Thiago Neves (PSB)

Membro: Ramon Silveira (PSDB)

Suplente: Delandi Macedo (PSDB)

Presidente: Coronel Fabrício (PL)

suplente: Paulinho Careca (Podemos)

Relator: Vitor Azevedo (Podemos)

Suplente: Arildo Boleba (PDT)

Membro: Vandinho da Padaria (PSDB)

Suplente: Marcelinho Fávero (União Brasil)

Presidente: Thiago Neves (PSB)

Suplente: Creone da farmácia (PL)

Relator: Brás Zagotto (Podemos)

Suplente: José Luiz Calegário (PP)

Membro: Sandro Irmão (PDT) suplente: Vandinho da Padaria (PSDB)

