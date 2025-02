Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (18) o pagamento da parcela de fevereiro do Bolsa Família para beneficiários com NIS final 2. O valor mínimo é R$ 600, mas com adicionais, a média sobe para R$ 671,81.

Leia também: Resultado da Lotofácil: veja as apostas vencedoras no ES

Em fevereiro, 20,55 milhões de famílias recebem o benefício, totalizando R$ 13,81 bilhões. Além do valor base, há três adicionais:

R$ 50 para mães de bebês de até seis meses (Benefício Variável Familiar Nutriz)

para mães de bebês de até seis meses (Benefício Variável Familiar Nutriz) R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos

para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos

Nesse sentido, o pagamento do Bolsa Família ocorre nos últimos dez dias úteis do mês. Beneficiários podem consultar datas, valores e composição das parcelas pelo app Caixa Tem.

Além disso, na segunda (17), o governo antecipou o pagamento para beneficiários de 623 cidades, incluindo todo o Rio Grande do Sul e municípios de outros sete estados afetados por enchentes ou estiagens.

Desde 2023, a Lei 14.601/2023 removeu o desconto do Seguro Defeso no Bolsa Família. O governo paga esse seguro a pescadores artesanais durante a piracema.

Regra de proteção

Cerca de 2,92 milhões de famílias estão na regra de proteção em fevereiro. Em vigor desde junho de 2023, essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo. Para essas famílias, o benefício médio ficou em R$ 367,63.

Com informações de Agência Brasil