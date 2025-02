Calçado sedia Encontro de Gestores de Políticas para Mulheres

Na última quinta-feira (6), São José do Calçado foi palco de um importante evento voltado ao fortalecimento das políticas públicas para mulheres. O município sediou o Encontro de Gestoras de Políticas para Mulheres da Macrorregião Sul do Espírito Santo, que também marcou o lançamento oficial do Programa Mulher Viva +, em parceria com o Governo do Estado.

Nova Secretaria Municipal

O evento, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação, contou com a presença da secretária estadual das Mulheres, Jacqueline Moraes, que oficializou a criação da Secretaria Municipal da Mulher. O encontro reuniu, ainda, o prefeito Cuíca, a secretária municipal da Mulher, Rita Olímpio, vereadores e secretários do município, além de autoridades dos municípios da região do Caparaó e proximidades.

Durante o evento, foram apresentadas as práticas e diretrizes do Programa Mulher Viva +, detalhando ações voltadas à promoção da equidade de gênero, à prevenção da violência e ao fortalecimento dos Organismos de Políticas para Mulheres (OPMs) nos municípios capixabas.

Fortalecimento

A secretária estadual das Mulheres, Jacqueline Moraes, destacou a importância da iniciativa:

“Nosso objetivo é fortalecer a rede de proteção e apoio às mulheres, garantindo que cada município tenha estrutura e suporte para implementar políticas públicas efetivas. Com essa parceria entre Estado e município, São José do Calçado dá um passo importante para transformar a realidade das mulheres da cidade.”

Celebração

Após a cerimônia, a comitiva estadual inaugurou as instalações da Secretaria Municipal da Mulher, conferindo a estrutura que será utilizada para atender as mulheres calçadenses. A secretária municipal da Mulher, Rita Olímpio, celebrou a conquista e reforçou a missão da nova pasta:

“A criação da Secretaria da Mulher é um marco para São José do Calçado. Agora, teremos um espaço dedicado exclusivamente a acolher, orientar e garantir os direitos das mulheres do nosso município. Estamos comprometidos em construir um futuro mais igualitário e seguro para todas.”

Casa da Mulher

Encerrando a visita, o prefeito Cuíca apresentou o terreno onde será construída a Casa da Mulher, no bairro Niterói, um projeto que visa oferecer acolhimento, suporte psicológico e capacitação profissional para as mulheres em situação de vulnerabilidade.

“Nosso compromisso é cuidar das pessoas, e essa casa será um espaço de acolhimento e oportunidades para as mulheres de São José do Calçado. Estamos trabalhando para garantir que essas políticas públicas saiam do papel e se tornem realidade na vida de quem mais precisa”, ressaltou o prefeito.

