Tempo no Espírito Santo: confira a previsão para esta segunda (10)

Nesta segunda-feira (10), o tempo no Espírito Santo pode dar uma trégua pro calor intenso devido ao transporte de umidade do oceano para o território capixaba que mantém o dia com variação de nuvens pelo Estado e são esperadas chuvas esparsas em alguns momentos do dia nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste, enquanto nas regiões Sul e Serrana são esperadas chuvas a partir da tarde.

Entretanto, de acordo com o Incaper, na Grande Vitória e em municípios próximos ao litoral sul são esperadas chuvas rápidas no início e o sol aparece entre nuvens sem chuva, nos demais horários.

Na Grande Vitória, variação de nuvens ao longo do dia com chuva durante a manhã. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 34 °C. Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens ao longo do dia com chuvas rápidas a partir da tarde. Nos municípios próximos ao litoral sul são esperadas chuvas rápidas no início do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 36 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens ao longo do dia com chuvas rápidas a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 24 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens com chuvas esparsas ao longo do dia. Temperatura mínima de 26 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens com chuvas esparsas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 26 °C e máxima de 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 26 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens com chuvas esparsas ao longo do dia. Temperatura mínima de 26 °C e máxima de 34 °C.

