Câmara de Cachoeiro inicia ano legislativo de 2025; confira

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim dará início aos trabalhos legislativos de 2025 nesta terça-feira, 4 de fevereiro, com a realização da primeira sessão ordinária do ano, marcada para as 14 horas. A sessão abre oficialmente o calendário de atividades parlamentares na cidade, que promete pautas importantes para os próximos meses.

Com a chegada do novo ano, os vereadores da cidade retomam os debates e as deliberações sobre questões que afetam diretamente a população. O início dos trabalhos acontece em um contexto de expectativas, tanto da sociedade quanto do próprio poder legislativo, que se prepara para discutir temas como infraestrutura, saúde, educação e segurança pública, pilares essenciais para o desenvolvimento do município.

Continuidade dos esforços da Câmara

Outro ponto importante deste início de ano legislativo é a continuidade dos esforços da Câmara para promover maior transparência nas suas ações e aumentar a participação da população. A interatividade entre os vereadores e os cidadãos deve ser um dos destaques, com mais canais de comunicação e participação para que as demandas locais sejam mais efetivamente ouvidas e atendidas.

Vale ressaltar que as sessões são abertas ao público. Além disso, todas são transmitidas ao vivo pelo Youtube e também pela televisão aberta, TV Foz canal 16.1 (antiga TV Sim). Para proporcionar mais inclusão e acessibilidade, as sessões também são transmitidas com tradução simultânea em libras.

Expectativas para o ano legislativo

O início do ano legislativo também é um momento de renovação de compromissos e o fortalecimento de projetos, além da apresentação de novas propostas. Para o presidente Alexandre Maitan (União Brasil), a expectativa é que os parlamentares, em conjunto com a população, busquem soluções para os principais desafios enfrentados pela cidade.

“A Câmara de Cachoeiro tem sido um espaço ativo de discussão sobre temas relevantes para a população. A cada sessão, são discutidas ações que visam melhorar a vida dos cachoeirenses, seja em relação à melhoria de serviços públicos, à implementação de políticas públicas mais eficazes, ou à fiscalização da gestão municipal”, ressalta.

Para os cidadãos de Cachoeiro de Itapemirim, o acompanhamento das atividades da Câmara continua sendo uma forma importante de garantir que as ações do legislativo estejam sempre alinhadas com os interesses da população. Por isso, os 19 vereadores convidam toda a população para acompanhar a primeira sessão ordinária do ano e participar ativamente da vida política e cívica de Cachoeiro.