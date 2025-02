Caminhoneiro perde controle e causa acidente em rodovia do Sul do ES

Um motorista perdeu o controle da carreta que dirigia e acabou tombando no quilômetro 328,5 da BR-101, em Anchieta, na manhã desta terça-feira (4).

A concessionária que administra a rodovia, Eco-101, informou que foi necessário o uso de um guincho e de um veículo de inspeção no local.

Também foi enviada ao local uma ambulância. Entretanto, apesar da gravidade, não houve feridos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e, por meio das redes sociais, informou que a pista ficou parcialmente interditada para a remoção do veículo.

