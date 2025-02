Campeã do Carnaval de Vitória 2025 será conhecida nesta quarta (26)

É chegada a hora de descobrir qual escola será a grande campeã do Carnaval de Vitória 2025! A apuração dos desfiles acontece nesta quarta-feira, 26 de fevereiro, a partir das 16 horas, no Sambão do Povo. A entrada é gratuita e o público pode acompanhar a apuração da arquibancada.

As escolas do Grupo Especial tiveram no máximo 62 minutos para brilhar na passarela, contando suas histórias, impressionando os foliões e os jurados. Cerca de 60 mil pessoas acompanharam os desfiles no Sambão do Povo. A escola com maior pontuação será a campeã do Carnaval, enquanto a última colocada do Grupo Especial será rebaixada para o Grupo A em 2026. Além disso, a primeira colocada do Grupo A de 2025 terá a chance de brilhar no Grupo Especial no próximo ano.

A apuração levou em conta os quesitos de enredo, alegorias e adereços, fantasias, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, evolução, harmonia, bateria e samba-enredo. Cada quesito foi avaliado por jurados, que deram notas de 9 a 10, com possibilidade de fracionamento. Para as notas abaixo de 10, os jurados justificaram a avaliação e entregaram as anotações à Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge). Notas 10 não necessitam de justificativa.

Nesta terça-feira (25), as escolas serão informadas das denúncias feitas pelas co-irmãs e terão um prazo para apresentar recursos. Por fim, as penalidades serão lidas na apuração, antes do início da abertura dos envelopes.

Disputam o grande título Unidos de Jucutuquara, Chegou o que Faltava, Unidos da Piedade, Mocidade Unida da Glória, Independentes de Boa Vista, Novo Império e Imperatriz do Forte.

