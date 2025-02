Canais de atendimento Agersa voltam a funcionar após instabilidade

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo (Agersa) informa à população que, após um período de instabilidade, o telefone fixo foi restabelecido.

A população já pode entrar em contato com a agência através do número (28) 3199-1615. O antigo número 0800 283 4048 foi desativado e será substituído em breve por um número tridígito, seguindo o padrão de serviços como o 156 (Ouvidoria Municipal) e os números de emergência das polícias e Corpo de Bombeiros. O novo número será divulgado oficialmente em breve.

De acordo com o diretor-presidente da Agersa, Vilson Carlos Coelho Gomes, a mudança visa modernizar e simplificar o acesso da população aos serviços da agência. “Estamos trabalhando para oferecer um atendimento mais ágil e eficiente. A substituição do número 0800 por um número tridígito faz parte desse processo de modernização, que facilitará a memorização e o contato por parte dos usuários”, explicou.

Enquanto o novo número tridígito não é implementado, a população pode utilizar os demais canais de atendimento disponíveis. Além das ligações convencionais e via WhatsApp, os cidadãos também podem enviar mensagens pelo aplicativo ou abrir chamados através do formulário online disponível em agersa.es.gov.br/ouvidoria.

A Agersa reforça seu compromisso com a transparência e a qualidade no atendimento ao público, garantindo que todas as demandas sejam registradas e encaminhadas de forma eficaz. Para mais informações, a população pode acompanhar as atualizações no site oficial agersa.es.gov.br ou entrar em contato pelos números disponíveis.

Contatos:

– Telefone fixo: (28) 3199-1615

– WhatsApp e celular: (28) 99917-3262

– Formulário online: agersa.es.gov.br/ouvidoria

