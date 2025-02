Capacete da morte! PC prende suspeito de homicídio no ES

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, no Norte do Estado, prendeu, nesta sexta-feira (7), um homem de 33 anos suspeito de envolvimento no homicídio de Sivágno Costa Viana, de 38 anos, ocorrido em 19 de dezembro de 2024, na rodoviária da cidade. O suspeito foi detido sem resistência, após o cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Morto a golpes de capacete

De acordo com a investigação, os dois suspeitos envolvidos agrediram fisicamente a vítima, que foi encontrada com ferimentos graves na cabeça. A vítima, após ser encaminhada ao hospital, faleceu em 30 de dezembro, em razão dos ferimentos. O homem de 33 anos é acusado de golpear a vítima com um capacete de motocicleta, enquanto o outro suspeito, de 25 anos, já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas na rodoviária. A DHPP identificou os dois suspeitos após uma série de diligências e análises. O suspeito de 25 anos foi detido pela Polícia Militar (PMES) no dia 24 de dezembro do ano passado.

“O crime ocorreu em um ponto de grande circulação de pessoas, em um horário de movimento na rodoviária, o que tornava o fato ainda mais grave. A prisão do suspeito é um passo importante para garantir a segurança da comunidade local e reafirmar o compromisso das forças de segurança pública com a ordem e tranquilidade”, declarou o delegado Wilian Dobrovosk, responsável pela investigação.

Segurança no espaço público

Ele também destacou que a ação reforça o compromisso das polícias Civil e Militar em melhorar a segurança no espaço público. “O resgate da praça da rodoviária foi um compromisso firmado entre as forças de segurança durante a primeira reunião das Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP) do ano deste ano, visando promover um ambiente mais seguro para a comunidade”, declarou o delegado.

