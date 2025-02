Caparaó: conheça o retiro de autoconhecimento na serra capixaba

O retiro “Caparaó: Um Lugar Para Recomeçar” é para quem busca uma experiência terapêutica e de autoconhecimento.

A atividade prática, acontece em meio à natureza, e foi pensada para aliviar tensões e proporcionar renovo. A experiência foi desenhada para quem sente que precisa de um tempo de descanso.

Durante essa imersão, os participantes irão vivenciar práticas que ajudam a liberar bloqueios emocionais, aliviar tensões e reencontrar um estado de paz interior. Confira quais:

O retiro vai acontecer dentro de uma reserva natural protegida, em uma pousada com missão ecológica e espiritual. Uma das principais atrações do espaço são cinco cachoeiras privadas.

O investimento para participar do retiro é R$ 1.400. Isso incluí hospedagem, refeições e as ações práticas. O valor pode ser parcelado, depois de uma entrada. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone: (27) 99768-1292.

