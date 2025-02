Onda de calor: confira as cidades do Sul do ES que vão “derreter”

A primeira semana de fevereiro deve ser marcada por uma onda de calor em diversos municípios do Sul do Espírito Santo. Conforme dados do Climatempo e Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as temperaturas máximas podem chegar até 36º em algumas cidades.

Temperaturas Elevadas na Região

De acordo com o Incaper, na Região Sul, o céu permanece claro, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre mínima de 23 °C e máxima de 37 °C. Já nas áreas mais altas, a mínima é de 19 °C e a máxima de 32 °C.

Previsão do Tempo para Marataízes

Em Marataízes, a previsão para hoje indica temperaturas entre 24 °C e 34 °C, sem possibilidade de chuva.

Previsão do Tempo para Piúma

Para Piúma, espera-se temperaturas entre 23 °C e 34 °C, com possibilidade de chuva ao longo do dia.

Previsão do Tempo para Presidente Kennedy

Em Presidente Kennedy, a previsão aponta temperaturas entre 24 °C e 36 °C, com chance de chuva.

Previsão do Tempo para Cachoeiro de Itapemirim

Para Cachoeiro de Itapemirim, as temperaturas previstas são de 24 °C a 35 °C, com possibilidade de chuva.

Recomendações para a População

Diante da onda de calor, é fundamental que a população adote medidas preventivas, como:

Manter-se hidratado, consumindo bastante água.

Evitar exposição ao sol nos horários de pico, entre 10h e 16h.

Utilizar protetor solar e roupas leves.

Ficar atento a sinais de desidratação ou insolação.

Acompanhe as atualizações meteorológicas e siga as orientações das autoridades locais para garantir a segurança durante este período de calor.

