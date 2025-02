Capixabão 2025: confira os jogos que agitam a 5ª rodada da competição

Começando nesta terça-feira (4), com o confronto entre Vitória e Vilavelhense, às 20h, a 5ª rodada do Capixabão 2025 está chegando com tudo, para agitar o Espírito Santo mais uma vez.

Com cinco jogos, que se estendem até esta quinta-feira (6), esta edição do Campeonato Capixaba começa a criar forma, com algumas equipes já visando o topo da competição, e outros, começando a se preocupar com a parte de baixo da tabela.

O jogo de destaque desta rodada fica com Rio Branco-VN x Capixaba, que acontecerá no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo. As duas equipes começaram bem a competição estadual, com o Capixaba liderando a competição e, o time do Sul do ES, ocupando a 3ª colocação do Capixabão 2025.

Confira todos os confrontos da 5ª rodada:

Vitória x Vilavelhense – terça-feira (4), às 20h, no Estádio Salvador Costa, em Vitória

Porto Vitória x Jaguaré – quarta-feira (5), às 18h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica

Rio Branco-VN x Capixaba – quarta-feira (5), às 20h, no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante

Desportiva Ferroviária x Nova Venécia – quinta-feira (6), às 19h, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica

Real Noroeste x Rio Branco SAF – quarta-feira (19), às 19h (local ainda não decidido)

