Capixabão: Rio Branco e Jaguaré se enfrentam neste domingo (23)

O Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, será palco da partida entre Rio Branco e Jaguaré, neste domingo (23), às 16h, pela 9ª – e última – rodada da primeira fase do Capixabão 2025. A competição conta com o patrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Já classificado para as quartas de final, o Rio Branco busca subir na tabela e conquistar uma melhor posição para a próxima fase. Atualmente em quinto lugar com 11 pontos, o capa-preta pode, no máximo, atingir a quarta colocação, o que lhe garantiria a vantagem de decidir em casa o primeiro confronto do mata-mata.

Para este jogo contra o Jaguaré, a diretoria alvinegra preparou um preço promocional: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). Além das previsões por lei, torcedores com camisa do time, clientes Unimed e doadores de sangue também pagam meia. Além disso, a entrada para mulheres e crianças de 12 anos é gratuita.

Na última quarta-feira (19), a equipe capa-preta empatou por 1 a 1 com o Real Noroeste, em partida atrasada da quinta rodada, no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.

Do outro lado, o Jaguaré luta para escapar do rebaixamento. O time do norte do Estado ocupa a lanterna do campeonato, com seis pontos, assim como Porto Vitória e Vitória, mas leva desvantagem no saldo de gols. Na rodada anterior, o Jaguaré conquistou sua primeira vitória na competição ao bater o Vitória por 1 a 0, no Estádio Conilon, mantendo vivas as esperanças de permanência na elite do futebol capixaba.

LEIA TAMBÉM: Mega-Sena pode pagar R$ 120 milhões hoje; veja as dezenas mais quentes