Capixabas conquistam medalhas em torneio internacional de jiu-jitsu

Atletas capixabas conquistaram medalhas no AJP Tour Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu. O evento movimentou o Complexo Esportivo Maurice Santos, em Guarapari, reunindo quase 700 atletas inscritos, em modalidades com kimono e sem kimono. A ação contou com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio de emenda parlamentar.

Um dos destaques foi a capixaba Sthefany Carvalho. Ela é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Sesport. A lutadora subiu ao topo do pódio, garantindo a medalha de ouro na categoria 70kg com kimono.

Por outro lado, o faixa-preta Fledis de Oliveira, mais conhecido como “Oliveira”, que conquistou a medalha de bronze na categoria 94kg sem kimono.

AJP

O AJP Tour Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu segue como um dos torneios mais importantes do calendário da modalidade e deve retornar ao Espírito Santo nas próximas edições. Os resultados completos podem ser conferidos no site da competição.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Nesse sentido, com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).