Cariacica divulga resultado do processo seletivo para professores

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) divulgou o resultado do processo seletivo interno de professores da Educação Especial para atuação no Atendimento Educacional Especializado (AEE), nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) da Rede Municipal de Ensino de Cariacica.

O objetivo do processo seletivo, aberto exclusivamente para profissionais da Educação Especial, com vínculo efetivo ou temporário na rede municipal de ensino, é selecionar e alocar educadores para atender alunos especiais, oferecendo suporte no contraturno das aulas.

O professor das Salas de Recursos tem como função complementar e/ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.

Clique aqui para conferir o resultado

