Cidades do ES vão receber imagem Nossa Senhora da Penha

Entre os dias 20 e 25 de abril, durante a programação da Festa da Penha 2025, a imagem de Nossa Senhora da Penha vai percorrer cidades da região metropolitana. A peregrinação, chamada “Penha Peregrina”, proporcionará uma experiência única de fé para os devotos que não podem se deslocar até o Convento da Penha durante o oitavário.

O objetivo desta peregrinação é levar a imagem da Padroeira do Estado para mais perto dos fieis, oferecendo a oportunidade de vivenciar momentos de oração e devoção.

“Este ano a Festa da Penha contará com a continuidade de uma proposta que já surgiu há um tempo de que durante o oitavário uma imagem peregrina de Nossa Senhora da Penha vai passar em outros lugares não somente sendo o Convento para que a festa possa chegar também ainda mais longe. Então nós batizamos pela iniciativa de Penha Peregrina e esta imagem então visitará locais que com certeza serão simbólicos para o momento da Festa da Penha, visitando as cidades da região metropolitana de Vitória, podendo assim fazer com que Nossa Senhora da Penha possa ser ainda mais reconhecida na sua maternidade enquanto padroeira do Estado do Espírito Santo”, explica o guardião do Convento da Penha, Frei Gabriel Dellandrea.

Segundo o Frei, a Festa da Penha dará alento aos que necessitam.

“Assim, mostramos que a Festa da Penha também busca conexão com os fieis que precisam de um alento, de um incentivo, e a imagem, com certeza, ao passar, deixará um rastro de alegria, de maternidade e carinho”, detalha.

Os detalhes da peregrinação serão informados em breve. A iniciativa começou em 2020, quando devido à pandemia da Covid-19, a peregrinação da imagem foi criada como uma alternativa às tradicionais romarias, permitindo que a devoção fosse mantida mesmo em tempos de distanciamento social. Agora, com o sucesso da iniciativa, a “Penha Peregrina” retorna para fortalecer os laços de fé entre os devotos e a Padroeira do Espírito Santo.

No ano em que completa 455 anos de história, a Festa da Penha terá como tema “Com Maria, peregrinos de esperança”.

“Neste Ano Jubilar, somos convidados a sermos peregrinos de esperança. Ao olharmos para a Virgem da Penha, somos chamados a acolher Jesus como ela o acolheu. Quando perguntarem como será a Festa da Penha de 2025, responderemos que será uma peregrinação. Caminharemos juntos com o Papa Francisco como peregrinos de esperança”, afirma o bispo auxiliar de Vitória, Dom Andherson Franklin.

