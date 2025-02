Linha Vermelha é parcialmente interditada para reparo em Cachoeiro

A Linha Vermelha, no cruzamento com a Avenida Etelvina Vivácqua, próximo ao acesso ao bairro Zumbi, foi parcialmente interditada na tarde desta terça-feira (25) para reparos no asfalto, que apresentou sinais de afundamento.

De acordo com o secretário municipal de Obras, José Santiago, a situação foi identificada nas proximidades da Drogaria Júlia, onde o pavimento começou a ceder, gerando risco para motoristas e pedestres. “Assim que identificamos o problema, acionamos imediatamente a empresa responsável pelas obras de macrodrenagem para iniciar os reparos. Nossa prioridade é garantir a segurança de quem trafega pela região”, afirmou.

Obras e prazo para conclusão

O primeiro trecho interditado fica na mão direita da via, no sentido Centro. A recuperação será feita em quatro etapas, com um prazo estimado de 28 dias para conclusão. O prazo é deivdo ao concreto utilizado no reparo que necessita de sete dias para secagem em cada fase.

A Prefeitura de Cachoeiro reforça que o local está devidamente sinalizado e pede atenção redobrada aos motoristas e pedestres durante o período da obra.

Leia também: Atenção! Prefeitura divulga novo local para entrega de documentos