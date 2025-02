Casa de Roberto Carlos ficará fechada nos próximos dias; entenda

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro informa que a Casa de Cultura Roberto Carlos receberá serviço de dedetização nesta sexta-feira (21).

Em função disso, a Casa de Roberto Carlos permanecerá fechada ao público de sexta a segunda (24).

A Semcult ressalta que o serviço de dedetização é fundamental para a manutenção e a preservação desse patrimônio histórico.

