Casagrande nomeia Victor Coelho como secretário de Turismo do ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), nomeou na tarde desta terça-feira (4), o ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e ex-presidente da Amunes, Victor Coelho (PSB), para comandar a Secretaria Estadual de Turismo do Espírito Santo (SETUR).

“Victor Coelho, será o novo secretário de Estado de Turismo e assumirá a pasta nos próximos dias. Agradeço ao Philip Lemos pelo excelente trabalho. Estamos dialogando sobre seus novos projetos. Seguimos trabalhando para fortalecer cada vez mais o potencial turístico do ES”, disse Casagrande.

Com experiência na administração pública, Victor assume o desafio com o compromisso de fortalecer as potencialidades do turismo capixaba.

Gratidão ao Casão

“Agradeço ao governador Renato Casagrande pela confiança em meu trabalho e por essa oportunidade de contribuir com o desenvolvimento do Espírito Santo em uma área tão estratégica. O turismo movimenta diversos setores da economia e tem um enorme potencial a ser explorado em nosso Estado”, afirmou o novo secretário.

Entre suas prioridades à frente da SETUR, Victor destaca a ampliação das parcerias já existentes e a busca por novas oportunidades para fortalecer o turismo regional. O Espírito Santo possui uma diversidade de atrativos, desde o litoral às montanhas, passando pelo agronegócio, turismo de experiência e negócios.

Victor Coelho assume a secretaria com missão de tornar o Espírito Santo uma vitrine nacional do turismo, gerando emprego, renda e oportunidades para o setor. Sua posse está prevista para esta quarta-feira.

Biografia Victor Coelho

Victor da Silva Coelho, 49 anos, é casado com Keila Vetoraci e pai de dois filhos, Giulia e Lucca. Formado em Ciência da Computação e especializado em Publicidade e Marketing, iniciou sua trajetória política em 2016 e foi prefeito mais votado da história de Cachoeiro de Itapemirim por dois mandatos consecutivos (2017-2024).

Durante sua gestão, promoveu modernização e transparência na administração pública, além de melhorias na educação, saúde e infraestrutura. Foi vice-presidente de Governo Digital da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e presidiu a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes). Seu legado inclui prêmios de governança, inovação, eficiência e transparência, consolidando Cachoeiro como referência em gestão pública.