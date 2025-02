Jovem é agredida e estuprada pelo ex namorado no ES

Uma jovem de 16 anos foi agredida e estuprada pelo ex-namorado, na última segunda-feira (3), no bairro Eldorado, na Serra.

De acordo com informações, a vítima foi abordada pelo suspeito na rua em que mora. Ela teria permitido que ele entrasse em sua residência e, ao entrar, ele começou a agredir e estuprar.

O crime pode ter sido motivado por ciúmes, pois ele teria pedido para olhar o aparelho da vítima, suspeitando de que ela estivesse se envolvendo com outra pessoa.

A jovem contou à polícia que o suspeito a obrigou a ficar nua e se deitar na cama onde cometeu o estupro.

A jovem conseguiu fugir e pedir ajuda por ligação, mas ele continuou a perseguir dentro de casa com um facão.

Ele foi conduzido até a Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle), onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de estupro e encaminhado ao Centro de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

