Castelo: governo do Estado entrega obra de calçamento rural

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, nesta sexta-feira (14), da inauguração do calçamento rural da Estrada do Cruzeiro, na Comunidade do Forno Grande, além da autorização do início de novos investimentos no município de Castelo, na microrregião Central Sul. Foi autorizado o início da construção da nova unidade da Escola Municipal Frei José Osés, no Centro, e de uma ponte sobre o Rio Castelo, no bairro Esplanada.

“A última vez que vim a Castelo inauguramos a Estação de Tratamento de Esgoto de Castelo. A obra da ponte da Esplanada é de adaptação às mudanças climáticas. Visa enfrentar os alagamentos nesse trecho do rio, pois vamos dar mais vazão à água. Temos ainda um muro de contenção na saída da cidade e a ponte que vamos inaugurar no Caxixe Frio para suportar mais água durante as chuvas. Por isso, é necessário que as nossas cidades sejam resilientes. Também estamos investindo na tradicional Escola Frei José”, afirmou Casagrande.

Calçamento Rural

Uma das entregas da agenda, as obras da Estrada do Cruzeiro fazem parte do Programa de Calçamento Rural e tem como objetivo melhorar a infraestrutura das áreas rurais do Espírito Santo, facilitando o deslocamento da população e o escoamento da produção agrícola. O Estado doou 6 mil metros quadrados de blocos intertravados e 2,3 mil metros quadrados de meio-fio ao município de Castelo, que ficou responsável pela instalação do material. O investimento foi de R$ 383 mil, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag)

“Essa é mais uma ação do Governo do Estado para promover o desenvolvimento do Espírito Santo. Essa obra vai melhorar a qualidade de vida da população rural, que terá mais segurança e facilidade para se locomover e escoar seus produtos, além de facilitar o acesso a serviços básicos como educação, saúde e lazer”, pontuou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Também foram entregues as obras de muro de contenção no bairro Independência e da ponte na Comunidade de Santa Terezinha. O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, comemorou os investimentos. “É com muita alegria que confirmamos mais ações para melhorar a realidade nos nossos municípios. Trabalho coletivo que garante bons resultados. Há pouco tempo, a Cesan entregou uma nova estação de tratamento de esgoto, que era uma demanda antiga da população. Hoje foram confirmados e anunciados outros investimentos em infraestrutura, mobilidade e na área da educação. Um trabalho sério e eficiente com capacidade real de melhorar o dia a dia e a vida das pessoas”, destacou.

Mais investimentos



O Governo do Estado, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil (Funpaes), vai investir R$ 8,68 milhões na construção da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIF) Frei José Osés, que beneficiará 954 alunos. A obra será executada pela Prefeitura Municipal e tem previsão de conclusão em maio de 2026. A unidade escolar contará com 22 salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório e refeitório, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a melhoria da educação pública.

Ainda durante a solenidade, o governador Renato Casagrande assinou a Ordem de Serviço para a construção da ponte sobre o Rio Castelo no bairro Esplanada. A ponte dá acesso à ligação das Rodovias ES-166 e ES-379. Serão investidos mais de R$ 4 milhões nas intervenções, que têm prazo de conclusão de 300 dias. As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

A ponte sobre o Rio Castelo terá 45 metros de extensão e vai contar com toda a fundação em estaca raiz construída com dois encontros e um apoio central, pistas de rolamento de sete metros, dois metros de largura de passeio e guarda corpo, substituição e melhorias na pavimentação e drenagem com extensão de 140 metros e sinalização horizontal, vertical e defensas metálicas em seus encontros.

O diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, comentou sobre a importância de mais essa ação. “A construção dessa ponte significa encurtar distâncias e promover o desenvolvimento, facilitando o transporte e o fluxo de pessoas e mercadorias. É o Governo do Estado trabalhando para promover mais qualidade de vida e progresso para o capixaba”, destacou.

Também estiveram presentes o prefeito de Castelo, João Paulo Nali, e o deputado estadual Adilson Espindula.