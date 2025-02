Chegada de empresa pode gerar 200 novas vagas de trabalho em Cachoeiro

Nesta quarta-feira (5), o prefeito em exercício de Cachoeiro de Itapemirim, Júnior Corrêa, acompanhando do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jean Cypriano, e do subsecretário Alexandre Gasparini, recebeu o vice-presidente administrativo da Sollo Brasil, José Eduardo Pereira, e a diretora de RH, Luciana Bezerra, acompanhados do diretor da BRHASIL, Cleben Garcia.

A visita teve como objetivo conhecer o potencial do município para receber a expansão da Sollo Brasil, uma empresa capixaba de contact center, que planeja se instalar em Cachoeiro nos próximos dois meses.

A Sollo Brasil, que é referência no setor, tem como meta abrir, a princípio, 200 novos postos de trabalho na cidade, contribuindo significativamente para o aumento da empregabilidade e o desenvolvimento econômico local. O encontro teve como foco discutir os planos de expansão da empresa e entender as necessidades logísticas e de infraestrutura para viabilizar a instalação da unidade.

O prefeito Júnior Corrêa destacou a importância dessa parceria para o crescimento de Cachoeiro e para a geração de empregos, essencial para o fortalecimento da economia local. “Ficamos muito felizes em receber a Sollo Brasil em Cachoeiro. Este é mais um passo importante na busca por novas oportunidades de emprego e crescimento para nossa cidade. A vinda de empresas como essa, que têm um impacto direto no mercado de trabalho, reforça nosso compromisso em fortalecer a economia local e proporcionar aos cachoeirenses mais qualidade de vida e estabilidade financeira. Estamos acompanhando de perto todo o processo para garantir que a empresa possa se instalar em nossa cidade e que isso aconteça de forma fluida e bem-sucedida”, afirmou Júnior Corrêa.

Jean Cypriano destacou o empenho da gestão para tornar Cachoeiro uma cidade cada vez mais atrativa para novos empreendimentos. “A chegada da Sollo Brasil é um marco importante para o desenvolvimento de Cachoeiro. Estamos trabalhando para criar um ambiente cada vez mais atrativo para empresas que desejam investir na nossa cidade, gerando emprego e oportunidade para nossa população”, disse o secretário.