Tabela do Capixabão 2025: confira os jogos da próxima rodada

O final de semana pegou fogo no Espírito Santo, com cinco jogos emocionantes, válidos pela 6ª rodada do Capixabão 2025, que movimentaram ainda mais a tabela da competição. Porém, o futebol capixaba não pode parar e, uma nova rodada já está vindo com tudo nesta semana, para agitar outra vez o ES.

Com brigas intensas de ponta a ponta da tabela, Desportiva Ferroviária e Rio Branco de Venda Nova do Imigrante protagonizam o Campeonato Capixaba até o momento. Inclusive, as duas equipes vão se enfrentar na 8ª rodada, que acontece no próximo fim de semana.

Já na 7ª rodada, que acontece durante esta semana, a Desportiva Ferroviária enfrenta o Porto Vitória, no Estádio Kleber Andrade, para se manter na liderança da competição estadual. Já o Rio Branco-VN, recebe o Nova Venécia, no Estádio Olímpio Perim, contando com a vitória e um tropeço da Tiva, para assumir de vez a liderança do Capixabão.

Confira todos os confrontos da 7ª rodada do Capixabão

Real Noroeste x Jaguaré – Dia 11 de fevereiro, às 19h, no Estádio José Olímpio da Rocha

Vitória x Capixaba – Dia 12 de fevereiro, às 19h, no Estádio Salvador Costa

Rio Branco SAF x Vilavelhense – Dia 12 de fevereiro, às 21h, no Estádio Kleber Andrade

Porto Vitória x Desportiva Ferroviária – Dia 13 de fevereiro, às 19h, no Estádio Kleber Andrade

Rio Branco-VN x Nova Venécia – Dia 13 de fevereiro, às 21h, no Estádio Olímpio Perim

Tabela do Capixabão 2025

Desportiva Ferroviária – 14 pontos Rio Branco-VN – 12 pontos Real Noroeste – 10 pontos Capixaba – 8 pontos Nova Venécia – 8 pontos Vitória – 6 pontos Porto Vitória – 6 pontos Vilavelhense – 5 pontos Rio Branco SAF – 4 pontos Jaguaré – 2 pontos

Leia também: Espírito Santo: 6 curiosidades que ninguém te conta!