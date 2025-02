Comandante-Geral da PMES visita Guaçuí e destaca ações de segurança

O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), coronel Douglas Caus, esteve em visita oficial ao município de Guaçuí, no sul do estado, onde foi recepcionado pelo prefeito Vagner Rodrigues e por secretários municipais.

Durante sua passagem pela cidade, o comandante participou de uma entrevista na rádio local, onde interagiu com autoridades e moradores. Na ocasião, destacou as ações bem-sucedidas da PMES dentro do Programa Estado Presente, que tem sido fundamental para a redução e controle da criminalidade em todo o Espírito Santo.

A visita também resgatou lembranças da época em que a Polícia Interativa era referência na gestão da ordem pública. Agora, com a inauguração do novo quartel da PMES em Guaçuí, a corporação segue cumprindo sua missão de proteger e servir a população capixaba.

A expectativa é de que a cidade, conhecida como a Pérola do Caparaó, continue recebendo investimentos e avanços na segurança pública. O objetivo é fortalecer a parceria entre a PMES e a comunidade.