Comece o ano com saúde: faça um check-up

Inicie o ano com saúde: faça um check-up médico para garantir sua saúde. Realize exames laboratoriais e de imagem personalizados para identificar doenças silenciosas em fases iniciais e prevenir complicações futuras.Dessa forma, você terá mais chances para começar um ano co ma saúde em alta.

Além disso, o cardiologista Gil Gonçalves, da Unimed Sul Capixaba, explica que o check-up detecta problemas mesmo sem sintomas. Ele enfatiza que o exame identifica alterações nos níveis de glicose e colesterol e diagnostica doenças como o câncer de próstata, antes que evoluam. Assim, você reduz os riscos e melhora sua qualidade de vida.

Ademais, o especialista recomenda que pacientes hipertensos realizem ecocardiogramas com frequência e que tabagistas priorizem exames pulmonares. Portanto, se você possui histórico familiar de doenças cardíacas ou está iniciando atividades físicas, consulte um cardiologista para uma avaliação completa.

Além de consultar cardiologistas, ginecologistas e urologistas, mantenha a saúde mental em dia. Pratique atividades físicas, descanse e adote um estilo de vida saudável. Caso necessário, o clínico geral encaminha você para um especialista em saúde mental.

Em suma, inicie o ano com um check-up médico e transforme sua saúde. Faça escolhas inteligentes e viva com mais prevenção e bem-estar.

