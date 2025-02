Confira as vagas de emprego disponíveis no Sine de Anchieta

Para quem segue buscando uma oportunidade de trabalho remunerado, nesta sexta-feira (14), o Serviço Nacional de Empregos (Sine) de Anchieta, que funciona na Casa do Cidadão, de 8h às 17h, está disponibilizando 109 vagas de emprego.

Confira as vagas de emprego aqui:

A Casa do Cidadão fica localizada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, número 767, no Centro. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com com o número (28) 99254-7621 (exclusivo para as vagas) ou (28) 99278-4821 (exclusivo para Seguro-Desemprego).

Leia também: Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (14) no ES