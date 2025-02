Marataízes: semana começa movimentada para a melhor idade

Muita atividade na manhã desta segunda-feira, 10 de fevereiro, no Centro de Convivência Renascer (CCR), equipamento da estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (Semasht).

Atendimento aos idosos

Mais de 100 idosos atendidos pelo CCR participaram da ginástica. Antes, muito alongamento pra esticar os músculos e os tendões.

Teve também o vôlei, esporte que já trouxe título da Olimpíada da Terceira Idade para Marataízes. O vôlei é adaptado para as condições físicas dos participantes. Com muita animação, os idosos fazem do esporte um instrumento para melhorar a saúde e a qualidade de vida.

Ginástica e vôlei

A ginástica acontece de segunda a quinta-feira, a partir das 7h30 e o vôlei as segundas, quartas e quintas no mesmo horário, no CCR. Às sextas, o vôlei acontece, às 8h, na quadra do Bairro Santa Rita.

A Semasht está planejando adaptar as instalações do CCR para um maior conforto aos idosos.