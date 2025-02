Circuito Estadual de Jiu-jitsu reúne atletas capixabas em Ibitirama

A primeira etapa do Circuito Estadual de Jiu-jitsu FCJJE, a “Copa Helpnet Jiu-jitsu”, reuniu atletas de diferentes lugares do Espírito Santo no último domingo (9), em Ibitirama. Entre os destaques da competição, as lutadoras Letícia Wambier e Sthefany Carvalho brilharam no tatame, conquistando os títulos em suas respectivas categorias. Ambas são contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Letícia Wambier venceu as duas lutas que disputou e conquistou o título da categoria Absoluto, nas faixas marrom e preta. Já Sthefany Carvalho garantiu o primeiro lugar na categoria Pesadíssimo, somando mais uma vitória nesta temporada, após conquistar o título no Rio Summer International Open, em janeiro.

O Circuito Capixaba de Jiu-Jitsu contará com um total de dez etapas, passando por diferentes municípios do Estado. A próxima disputa está marcada para o dia 13 de abril, em Castelo.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

