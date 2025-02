Corrida da Mulher em Cacheiro abre mais vagas; veja como se inscrever

A procura para inscrições da Corrida da Mulher de 2025 em Cachoeiro surpreendeu até os mais otimistas e os mais rápidos dos corredores, pois na abertura, as 300 vagas foram preenchidas em 40 minutos, e as 100 inscrições extras abertas na quinta (13), foram preenchidas em incríveis 2 minutos e 20 segundos. Mesmo assim, muita gente ficou sem conseguir uma vaga.

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida recebeu muitos pedidos para a abertura de mais vagas, e vai novamente disponibilizar inscrições extras para as corredoras. A atual gestão vai realizar a maior corrida de todos os tempos.

Agora, as mais de 400 vagas estarão disponíveis nesta segunda-feira (17) a partir das 12h. Para realizar a inscrição é necessário acessar o site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br).

“Foi uma imensa surpresa a quantidade de corredoras que entraram em contato conosco querendo participar da prova, mostrando o quanto as pessoas estão buscando a prática esportiva. E a corrida tem sido uma atividade que está crescendo muito aqui no município. E nós vamos atender essas corredoras com mais vagas. A festa seria grande, agora vai ser gigante” comemora Rodolpho Maia, secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.

A prova acontecerá no dia 9 de março (domingo), com concentração às 6h e largada às 7h, na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio.

O telefone 28 99976-3762 está disponível para retirada de dúvidas ou outras informações.

